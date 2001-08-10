Акция «Чистый Берег» в Невельске собрала более 500 человек
Пасмурная погода не стала помехой для проведения экологического субботника. Для того, чтобы навести порядок на Невельском пляже, собрались более 500 человек.
Организаторами акции «Чистый Берег» выступили региональный фонд «Родные Острова» и администрация Невельского городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде.
В 2018 году субботник проходил в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным годом добровольца. И каждый участник смог примерить на себя роль эко-волонтера. Кроме этого, субботник решено было проводить в канун Дня рыбака – любимого праздника прибрежного района.
- Приятно, что это становится хорошей традицией и уже праздником для Невельчан, и ежегодно все больше людей отзываются на наш призыв, - отмечает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. - В этом году очень большое количество семей с детьми. Важно, что родители с самого детства прививают любовь к природе. Субботник всем представляется скучным мероприятием. Поэтому наша команда ежегодно работает, чтобы сделать формат «Чистого Берега» ярким и интересным, - добавил Александр Кан.
Стартовала акция тематическим экологическим флешмобом в исполнении воспитанников Невельского экологического объединения «РИЛИД». Зарядившись позитивом, участники поделились на 4 группы и направились на очистку прибрежной территории.
Пляжи сел Лопатино и Селезнево по традиции считаются самыми любимыми местами отдыха Невельчан. Для того, чтобы убрать от мусора 4 километра прибрежной зоны на помощь эко-волонтерам приходят тяжелая техника – КАМАЗы и экскаваторы. С пляжа вывезли 12 кубометров мусора - 1500 мешков.
Сами Невельчане отмечают, что такая акция району нужна и уже предлагают расширить территорию уборки. К примеру, в следующем году включить Ловецкий пляж.
- Мы тут не только готовимся к купальному сезону, но и объединяем всех жителей вместе. Хочется, чтобы у нас был берег чистый, - рассказывает Ольга Власова, участница акции «Чистый Берег» из Невельска
- Лучше, конечно, вообще не мусорить, - добавляет Василий Сергеев, участник акции.
После окончания субботника всех ждал горячий обед - каша, пирожки и чай. А завершилась акция розыгрышем ценных призов и концертом.
В 2016 году акция прошла впервые, тогда в ней приняли участие 300 Невельчан. В 2017 количество участников приблизилось к 500 и к жителям Невельска присоединились волонтеры из Южно-Сахалинска.
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