140 сахалинских школьников присоединились к «Юнармии»
Юные сахалинцы принесли торжественную клятву верности своему Отечеству на площади Победы в Южно-Сахалинске. 140 сахалинских школьников, приняв присягу, встали в ряды 200 тысяч юнармейцев изо всех уголков страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Сергей Урусов из Южно-Курильска вместе со значком юнармейца получил звание младшего сержанта.
– Каждый год у нас в школе проходит конкурс «Строй и песня». Тем, кто продемонстрировал лучшую военную выучку, в том числе и мне, предложили вступить в Юнармию. Быть юнармейцем – значит уважать окружающих людей, чтить тех, кто воевал, и никогда не предавать своих, – поделился 16-летний школьник.
В рядах сахалинской Юнармии немало девушек. Анастасия Пеленкова из Холмска вступила в военно-патриотическое движение через волонтерский клуб «Горячее сердце».
– Я уже в третий раз участвую в юнармейских сборах, мне все здесь нравится. Я умею маршировать, стрелять, разбирать и собирать автомат. Мне кажется, такие умения полезны не только мальчикам, но и девочкам. А любовь к своей стране должна жить в сердце каждого, – считает десятиклассница.
Значки юнармейцев ребятам вручил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
– У вас впереди насыщенная юнармейская жизнь. Юнармия на Сахалине принимает участие параде Победы, в молодежных форумах и множестве акций военно-патриотической направленности. Уверен, вы будете достойными участниками этого движения. Помните, юнармеец – почетное звание. Он готов нести ответственность за настоящее и за будущее своей Родины, – отметил Антон Зайцев.
Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение началось два года назад при поддержке президента России Владимира Путина. В прошлом году сахалинский штаб Юнармии вошел в тройку лучших организаций по стране.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
- 16:59 26 Июня Всероссийский олимпийский день на Сахалине отметят экстремальным забегом
14:38 27 Июня В турнире по грэпплингу сахалинские борцы заняли призовые места
14:44 27 Июня Ковчег с мощами Алексия Московского будет доставлен в Смирныховский район
17:24 4 Июня Сахалинские депутаты единогласно поддержали строительство моста на материк
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
10:13 13 Июня Сахалинская область отметила День России
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?