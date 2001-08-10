140 сахалинских школьников присоединились к «Юнармии»

Юные сахалинцы принесли торжественную клятву верности своему Отечеству на площади Победы в Южно-Сахалинске. 140 сахалинских школьников, приняв присягу, встали в ряды 200 тысяч юнармейцев изо всех уголков страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Сергей Урусов из Южно-Курильска вместе со значком юнармейца получил звание младшего сержанта.

– Каждый год у нас в школе проходит конкурс «Строй и песня». Тем, кто продемонстрировал лучшую военную выучку, в том числе и мне, предложили вступить в Юнармию. Быть юнармейцем – значит уважать окружающих людей, чтить тех, кто воевал, и никогда не предавать своих, – поделился 16-летний школьник.

В рядах сахалинской Юнармии немало девушек. Анастасия Пеленкова из Холмска вступила в военно-патриотическое движение через волонтерский клуб «Горячее сердце».

– Я уже в третий раз участвую в юнармейских сборах, мне все здесь нравится. Я умею маршировать, стрелять, разбирать и собирать автомат. Мне кажется, такие умения полезны не только мальчикам, но и девочкам. А любовь к своей стране должна жить в сердце каждого, – считает десятиклассница.

Значки юнармейцев ребятам вручил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

– У вас впереди насыщенная юнармейская жизнь. Юнармия на Сахалине принимает участие параде Победы, в молодежных форумах и множестве акций военно-патриотической направленности. Уверен, вы будете достойными участниками этого движения. Помните, юнармеец – почетное звание. Он готов нести ответственность за настоящее и за будущее своей Родины, – отметил Антон Зайцев.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение началось два года назад при поддержке президента России Владимира Путина. В прошлом году сахалинский штаб Юнармии вошел в тройку лучших организаций по стране.