День молодежи отметили в парке Южно-Сахалинска
30 июня в парке имени Юрия Гагарина состоялся большой праздник, посвященный Дню молодежи. До позднего вечера на площадках парка проходили творческие и спортивные мероприятия, в которых приняли участие несколько сотен человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в городском парке.
Утром в стеклянном шатре посетителей парка ждала очередная тренировка по хатха-йоге. Желающих оказалось очень много, ведь занятия по йоге пользуются большой популярностью среди населения.
Для совсем маленьких и любознательных ребят на площадке детского городка состоялись познавательно-развлекательные программы «Уроки тетушки Совы». Такие программы планируются проводить течении всего летнего сезона со вторника по субботу в 12:00 и в 15:00.
В полдень на территории картодрома выступил татарский ансамбль «Дуслык», также здесь можно было насладиться звуками мелодичной скрипки.
Выставка, посвященная жизни и творческому успеху Владимира Высоцкого, была представлена на площадке у кафе «Мама кофе». Здесь же прошел концерт исполнителей авторской песни «Высоцкий среди нас...».
Зажигательный джем «Circle Street» гремел на сцене у механических аттракционов. Мальчишки и девчонки на протяжении нескольких часов импровизировали и демонстрировали свои танцевальные способности.
По завершению джема был дан старт концертно-развлекательной программе «Время мечтать», он и стал прекрасным завершением насыщенного дня.
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