В Новоалександровске начали промывать сети горячего водоснабжения
В Новоалександровске промывают сети горячего водоснабжения. Работа выполняется при помощи специального оборудования. Это поможет улучшить качество горячего водоснабжения в планировочном районе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в АО «Сахалинская Коммунальная Компания».
Компания производит гидропневматическую промывку сетей горячего водоснабжения в Новоалександровске. Такой способ очищения трубопроводов от отложений является наиболее эффективным.
С помощью специального оборудования в системе создается водовоздушная смесь, за счет чего достигается полная очистка внутренних поверхностей трубопроводов. Сброс дренируемой воды производится в канализацию. Отметим, очищение будет производиться поэтапно, на отдельных участках трубопроводов и продлится до конца июля.
По завершению всех работ качество горячего водоснабжения улучшится в жилых домах по улицам 2-я Красносельская, 2-я Комсомольская, 30 лет Победы, Мичурина и по переулку Железнодорожному.
В случае ввода ограничений горячего водоснабжения на время проведения работ будет сообщено дополнительно.
АО «СКК» обращает внимание, что промывку внутридомовых систем, обязаны произвести обслуживающие жилфонд организации.
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