В Новоалександровске начали промывать сети горячего водоснабжения

В Новоалександровске промывают сети горячего водоснабжения. Работа выполняется при помощи специального оборудования. Это поможет улучшить качество горячего водоснабжения в планировочном районе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в АО «Сахалинская Коммунальная Компания».

Компания производит гидропневматическую промывку сетей горячего водоснабжения в Новоалександровске. Такой способ очищения трубопроводов от отложений является наиболее эффективным.

С помощью специального оборудования в системе создается водовоздушная смесь, за счет чего достигается полная очистка внутренних поверхностей трубопроводов. Сброс дренируемой воды производится в канализацию. Отметим, очищение будет производиться поэтапно, на отдельных участках трубопроводов и продлится до конца июля.

По завершению всех работ качество горячего водоснабжения улучшится в жилых домах по улицам 2-я Красносельская, 2-я Комсомольская, 30 лет Победы, Мичурина и по переулку Железнодорожному.

В случае ввода ограничений горячего водоснабжения на время проведения работ будет сообщено дополнительно.

АО «СКК» обращает внимание, что промывку внутридомовых систем, обязаны произвести обслуживающие жилфонд организации.