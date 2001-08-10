Разбитую строителями дорогу около «Аралии» отсыпят скальником и асфальтовой крошкой
Обеспечить горожан, проживающих в районе ЖК «Аралия», нормальным проездом и предотвратить вынос грязи на улицы с разбитой грунтовой дороги - такую задачу поставил перед застройщиками глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе выездного совещания на объект. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Поводом для данной инспекционной поездки послужили многочисленные жалобы людей на грязь, которая выносится с этой территории в город. Грунтовая дорога южнее жилого комплекса на пересечении улиц Комсомольской и Больничной стала единственным подъездным путем для жильцов уже введенных в эксплуатацию домов, а также строительной техники. Весной силами подрядчика департамента городского хозяйства был выполнен отвод вод, однако дождливый июнь усугубил ситуацию. Размытая глиняная дорога доставляет неудобства как жителям, так и дорожным службам, которые не справляются с объемом грязи, выносимой техникой на улицы областного центра.
Сегодня в южной части областной столицы ведется активное строительство объектов жилищной и спортивной инфраструктуры. Так, здесь вырастают новые очереди ЖК «Аралия (работы ведет ООО «Сахалин Дом»), строится улица Горького (подрядчик ООО «Северспецстрой»). Кроме того, в непосредственной близости отсюда возводятся объекты СТК «Горный воздух». Также в рамках муниципального контракта здесь начата (и на протяжении последующих нескольких месяцев продолжится) реконструкция 410-метрового участка улицы Больничной от Комсомольской до Горького.
Учитывая внушительный объем строительных мероприятий в данном районе, а также их значимость для развития города и области, без земляных работ здесь не обойтись.
Однако, как подчеркнул Сергей Надсадин, сейчас перед муниципальными структурами и подрядными организациями поставлена задача совместными усилиями минимизировать все неудобства, которые испытывают горожане от соседства со строительными площадками. В первую очередь, это касается выноса грязи.
В этой связи в ходе выездного совещания принято решение: в ближайшие дни данная дорога будет отсыпана скальником и асфальтовой крошкой. Движение большегрузов по ней запретят. Для них будет обустроен проезд по специально отведенной для этого полосе на вышеуказанном участке ул. Больничной, включая обязательную мойку колес.
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