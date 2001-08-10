Сахалинских предпринимателей приглашают на молодёжный форум
Сахалинские предприниматели смогут поучаствовать в работе молодёжной платформы восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Платформу для представителей бизнеса организует Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с Российским центром содействия молодёжному предпринимательству (ФГБУ «Роспредприниматель»). На площадку приглашаются молодые предприниматели, занимающиеся собственным делом не менее года и создавшие не менее пяти рабочих мест, а также представители малого и среднего предпринимательства, являющиеся получателями поддержки госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».
По вопросам участия обращаться по телефону 8 (4242) 671014 и на e-mail: s.h.kim@sakhalin.gov.ru, Ким Елена Васильевна, ведущий консультант отдела молодёжной политики министерства спорта, туризма и молодёжной политики Сахалинской области.
Проезд, проживание и питание – за счёт отправляющей стороны. Для предпринимателей, прошедших отбор и получивших аккредитацию, вход на Молодёжную платформу будет бесплатным.
Ежегодно Восточный экономический форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.
В прошлом году ВЭФ собрал более 6 тыс. участников из 60 стран, включая 103 главы иностранных компаний и 1094 представителя средств массовой информации.
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