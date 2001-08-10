На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
1 июля последние 650 метров пути с шириной колеи 1520 мм уложены на одном из самых сложных участков – на перегоне Новоселово – Томари Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Таким образом, вся линия Холмск – Ильинск протяженностью 120 км на западном побережье острова Сахалин готова к переключению на общесетевой стандарт колеи 1520 мм.
Этот участок пути проходит по узкой прибрежной полосе между склонами гор и морем, имеет множество кривых малого радиуса, что вносило сложности в работу путейцев.
В ближайшие дни на пройденных перегонах будут завершены отделочные работы по выправке и балластировке пути, другие технологические работы. Техника, путевые и бытовые комплексы передислоцируются на новую базу, которая будет развернута в пределах станции Ильинск, откуда начнутся работы по модернизации очередного участка пути в сторону станции Арсентьевка.
В текущем году за два месяца работ по «перешивке» модернизировано 22,7 км пути.
Напомним, ОАО «РЖД» планирует обеспечить полный перевод железнодорожного пути Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги с колеи 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм до 2020 года.
Источник: служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги».
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