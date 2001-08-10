Сергей Надсадин встретился с участниками сахалинского интеллектуального клуба «Логос»

Итоги игрового сезона 2017-2018 года участники сборной команды школьников Южно-Сахалинска «Клюевы дети» интеллектуального клуба «Логос» обсудили на встрече с мэром Сергеем Надсадиным.

Интеллектуальные игры среди школьников Сахалинской области имеют богатую 21-летнюю историю и давно переросли в настоящее движение. Сегодня в состав островной сборной входят 7 человек. Это учащиеся школ № 5, 8, гимназий № 1, 2, 3, лицеев № 1, 2. В состав одной из самых результативных за историю клуба команд входят Василий Дмитриев, Екатерина Светличная, Андрей Дружинин, Михаил Агличеев, Ярослав Комлев, Валерия Копцева и Юрий Казарин. В течение прошедшего учебного года команда достойно выступала на чемпионатах разного уровня. Среди успехов призовые места на чемпионате Дальнего Востока «Морская лига» (Владивосток; первые места в играх «Что? Где? Когда?», «Эрудит-квартет», «Своя игра»), чемпионате России по «Что? Где? Когда?» (Санкт-Петербург), открытых первенствах Сибири (Новосибирск; первое место в игре «Хамса») и Сахалинской области (Южно-Сахалинск). Также сахалинцы стали лучшими среди 543 команд на школьном синхроне-lite чемпионата по спортивному «Что? Где? Когда?».

Что министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, 20 лет назад возглавляя департамент образования Южно-Сахалинска, стала одним из учредителей общественной организации «Логос», а нынешний его начальник Анастасия Киктева в студенческие годы была членом авторской группы. Кроме того, проведение открытого первенства Сахалинской области по интеллектуальным играм стало возможным благодаря поддержке со стороны вице-мэра Елены Федоровой.

- В интеллектуальных играх участвуют ребята разных возрастных категорий - от начального до старшего звена. Наша задача - научить их работать вместе, как один механизм, что не так-то просто, - рассказала бессменный тренер команды Елена Клюева. - Наша сборная на выездных мероприятиях всегда показывает достойные результаты. Пример - участие в чемпионате России по «Что? Где? Когда?», куда даже попасть непросто. А мы прошли отбор и по итогам состязания вошли в десятку лучших команд. Это очень хороший результат!

Во время разговора юные члены сборной предложили Сергею Надсадину провести на территории областного центра чемпионат Дальнего Востока по интеллектуальным играм. Мэр идею поддержал:

- Ваша задумка - прекрасная идея! Не всегда ваши старания попадают в новостные сводки, но на деле это огромная работа, которая способствует тому, чтобы Южно-Сахалинск был городом интеллектуалов. Также хочу от всей души поблагодарить ваших наставников. Впечатляет количество организуемых педагогами мероприятий. Чемпионаты для школьников, личные чемпионаты, выездные фестивали - более десятка соревнований в год! Это, конечно, очень высокий показатель.

В завершение встречи глава Южно-Сахалинска за многолетний и добросовестный труд на благо города и горожан вручил Елене Клюевой и президенту интеллектуального клуба «Логос» Льву Баранчуку-Червонному благодарственные письма, а все участники мероприятия получили от администрации города ценные подарки.