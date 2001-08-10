Сахалинские туроператоры оценили обновленную тропу к останцу Лягушка

Сахалинские туроператоры, руководители гостиниц и общественники познакомились с обновленной после реконструкции туристической тропой в районе села Весточка. Выездное совещание было посвящено обустройству и созданию туристических троп. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Главная цель поездки, как подчеркнула директор департамента туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталья Пахолкова, получение обратной связи и экспертного мнения от турсообщества.

- Обустройство тропы Весточка - это первая «ласточка». На сегодняшний день часть работ уже выполнена: отсыпана дорога, обустроена парковка, появились деревянные настилы, информационные указатели, беседки, специальные площадки под костер и туалеты, урны, скамейки, - отметила Наталья Пахолкова. - Сейчас встает вопрос по содержанию тропы. Это тоже важнейший элемент, который требует постоянного внимания. К сожалению, у людей нет понимания экологической культуры, мы не умеем сохранять сделанное. Люди ездят на квадроциклах прямо по деревянному настилу, оставляют мусор.

По словам коммерческого директора туристической компании «Омега – Плюс» Валерии Нечаевой, новый вид тропы, ведущей к останцу Лягушка, стал намного комфортнее.

- Идти стало удобнее, все цивилизовано. Видны кардинальные изменения. Раньше это была просто тропинка в лесу, а сейчас это туристический объект, с доступными информационными стойками. По своему опыту могу сказать, что у туристов этот маршрут очень популярен, - подчеркнула Валерия Нечаева.

В планах создать на Лягушке «Визит центр» с постоянной работой гидов и охраной. На совещании озвучили идеи о создании на Лягушке этнографической деревни, об установке национальных чумов коренных народов Сахалина. Привлекать туристов на Весточку будут различными мероприятиями. Например, уже 6 июля там состоится праздник Ивана Купалы.

- Также в планах - обустройство подъема на Лягушку. Сейчас этот вопрос обсуждается. Туроператоры предложили сделать подъем по типу веревочных лестниц. Таким образом, подъем будет доступным для любого туриста, и мы не навредим природе, - добавила Наталья Пахолкова.

Работы по обустройству туристической тропы в дальнейшем будут продолжены. Планируется провести специальную пропитку отмостки, заполнить аншлаги, установить дополнительно скамейки и урны.