Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2018
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14:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Курильске отпраздновали Дня молодежи

В Южно-Курильске отпраздновали Дня молодежи

Ярко и насыщенно прошло празднование Дня молодежи в Южно-Курильске. Концерт начался с чествования виновников торжества. Самых активных и успешных молодых людей наградили благодарственными письмами за вклад в развитие государственной политики в Южно-Курильском районе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В этот день состоялся яркий и красочный флешмоб. С  показательными выступлениями выступили футболисты района и воспитанники секции чир-спорта. Насыщенной была и музыкальная программа - гостей праздника поздравили местные вокалисты.

В рамках мероприятия все желающие смогли принять участие в молодежном квесте «Будущее – это мы». Южно-Курильский краеведческий музей организовал бесплатную игротеку «Умные игры» и «Дворовые игры XXI века». 

Завершилось торжество вечерней дискотекой на свежем воздухе.

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