В Южно-Курильске отпраздновали Дня молодежи

Ярко и насыщенно прошло празднование Дня молодежи в Южно-Курильске. Концерт начался с чествования виновников торжества. Самых активных и успешных молодых людей наградили благодарственными письмами за вклад в развитие государственной политики в Южно-Курильском районе. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

В этот день состоялся яркий и красочный флешмоб. С показательными выступлениями выступили футболисты района и воспитанники секции чир-спорта. Насыщенной была и музыкальная программа - гостей праздника поздравили местные вокалисты.

В рамках мероприятия все желающие смогли принять участие в молодежном квесте «Будущее – это мы». Южно-Курильский краеведческий музей организовал бесплатную игротеку «Умные игры» и «Дворовые игры XXI века».

Завершилось торжество вечерней дискотекой на свежем воздухе.