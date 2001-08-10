Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
С 1 июля 2018 года рыбопромышленникам запретили оставлять в водных акваториях крабовые ловушки вне сроков действия разрешений на вылов, а также запретили добывать тихоокеанских лососей сетями на западном и восточном побережье Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
Наряду с этим, изменения определяют новый режим рыболовства для рыбопромышленников, при котором промысловые суда не перерабатывают уловы на судах, а доставляют их для выгрузки в определенные правительством Сахалинской области места доставки в живом, свежем и охлажденном виде. Для стимулирования работы промыслового флота в таком режиме рыболовства законодатель предусмотрел преференции – учет и взвешивание таких уловов производить в местах их доставки и выгрузки. Однако не забыто законодателем и про обеспечение контроля такого режима рыболовства – не позднее, чем за три часа до планируемой выгрузки пользователь обязан уведомить об этом Пограничное управление для проведения мероприятий государственного контроля.
Впервые за многие годы введены суточные нормы вылова биоресурсов для рыболовов-любителей - это не инновация, аналогичные суточные нормы были и во времена СССР, и во времена Российской Федерации. Биоресурсов выловить разрешается в объёме не более одной суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение одних суток. В случае пребывания на водном объекте более одних суток, увезти с собой разрешается не более двух суточных норм вылова.
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