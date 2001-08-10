Изменения маршрута №18 в Южно-Сахалинске обсудят с жителями Октябрьского
Южносахалинцев, и особенно жителей поселка Октябрьского, просят высказать свое мнение об изменении автобусного маршрута № 18. Для удобства и экономии времени горожан специалисты планируют скорректировать схему маршрута так, чтобы автобус двигался вместо ул. Комсомольской по ул. Ленина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
С сегодняшнего дня на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска действует опрос. Жителям города предлагают высказать свое мнение о корректировке одного из популярных городских маршрутов, проголосовав за или против.
Сейчас маршрут № 18 (полукольцевой) «Птицефабрика «Островная» - 1-я Октябрьская» пролегает от птицефабрики по ул. Украинской, ул. Ленина, Компроспекту, ул. Комсомольской, ул. Пуркаева, пр. Мира, ул. Авиационной, выезжает с нее на ул. Ленина, следует по ул. Дорожной в п/р Хомутово, дороге на аэропорт и заканчивает движение по ул. 1-й Октябрьской. Потом по юго-западной объездной идет в обратном направлении.
В данный момент маршрут № 18 - единственный захватывающий поселок Октябрьский. Общая протяженность маршрута составляет более 31 км, обслуживают его 13 автобусов среднего класса вместимости.
Специалисты транспортной отрасли задумываются о корректировке маршрута, чтобы большая его часть пролегала по ул. Ленина. Это позволит жителям Октябрьского быстрее добраться в центр города и обратно с работы, минуя большой крюк через ул. Комсомольскую, по которой в настоящее время двигаются многие маршруты городского транспорта.
Опрос жителей проводится при помощи системы телефонного голосования администрации Южно-Сахалинска по номеру 8 (4242) 300-960. От одного абонента принимается только один голос. Каждому варианту ответа присвоен добавочный номер. Если вы согласны с корректировкой маршрута, то после сигнала нужно набрать 1065, если нет - 1066.
Зеленым цветом на схеме отмечен новый вариант автобусного маршрута № 18. Опрос продлится до 13 июля включительно.
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