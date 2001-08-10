В Южно-Сахалинске на двух перекрестках изменится схема движения

С 5 июля на двух крупных городских перекрестках в Южно-Сахалинске вводится новая схема организации дорожного движения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Так, на перекрестке улиц Ленина и Сахалинской во избежание пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе на светофорном объекте будет выделена дополнительная четвертая фаза для пешеходов (сейчас он трехфазный). То есть три фазы работают только для транспортных потоков, четвертая - для пешеходов: при ее включении транспортные средства прекращают движение во всех направлениях, а пешеходы переходят обе дороги одновременно.

На светофорном объекте на перекрестке ул. Сахалинской и пр. Мира демонтируют дополнительную секцию, разрешающую поворот с запада на юг. Также будет изменено направление движения по полосам, а именно: при движении с запада с двух левых полос будет разрешено только налево. Центральная полоса остаётся для движения прямо, правая для движения прямо и направо.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на данных перекрестках.