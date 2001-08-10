Больше 200 юных южносахалинцев отдохнули в спортивных летних лагерях

В областном центре завершилась 1 смена летних детских лагерей дневного пребывания на базе муниципальных спортивных школ Южно-Сахалинска. В течение июня в них смогли отдохнуть, расширить свой культурный кругозор и подтянуть спортивную форму свыше 200 воспитанников отделений баскетбола, футбола, плавания, художественной гимнастики, вольной и греко-римской борьбы, а также ребята, просто желающие примкнуть к увлекательной летней спортивной жизни. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту админитсрации города.

Помимо ежедневных тренировок по профильным видам спорта, для ребят подготовили обширную развлекательную программу - выезды к местам отдыха, несколько спортивных праздников, а также курс тематических лекций, направленных на профилактику правонарушений, употребление алкоголя и психоактивных веществ, а также безопасности на дорогах. Традиционные познавательные беседы с воспитанниками летних оздоровительных лагерей проходили при участии сотрудников областного наркологического диспансера и отдела пропаганды ГИБДД Сахалинской области.

Юные спортсмены посетили областной краеведческий музей и музей книги «Остров Сахалин» имени Антона Чехова, познакомились с обитателями южно-сахалинского зоопарка, отправились в небольшой турпоход по городскому парку, а также посетили кинотеатры.

К празднованию Дня России юные спортсмены приняли участие в праздничном мероприятии, на котором ребята повторили гимн России, прослушали лекцию о нашей стране, а также поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте.

— Ежегодная летняя оздоровительная кампания является важной частью образовательного процесса в спортивных школах, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Александр Янкин. - Юные спортсмены становятся дружнее, у каждого повышается командный дух и желание достигать намеченных целей. Особое внимание мы уделяем не только физическому развитию детей, но и профилактике вредных привычек и безопасности дорожного движения на время летних каникул.