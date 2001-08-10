На Сахалине и Курилах зафиксировали самые высокие надои по Дальнему Востоку

В островных хозяйствах от одной коровы сейчас получают в сутки 19,9 кг молока - на 1,7 кг больше, чем на год назад. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Это лучший результат в Дальневосточном федеральном округе. На втором месте – Приморский край. Здесь одна фуражная корова в среднем дает в сутки 18,6 кг молока. На третьем – Амурская область с показателем 18,4 кг.

Самые высокие показатели среди островных хозяйств демонстрирует ООО «Грин Агро-Сахалин». В компании от одной фуражной коровы в сутки получают 25 кг молока. Такие результаты - не случайность. Компания, обладающая статусом резидента территории опережающего развития «Южная», реализует инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса с численностью дойного стада 3800 голов.

Строительство в селе Троицком близится к завершению. В дальнейшем здесь появится завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Это будет производство с самым высоким уровнем автоматизации, что позволит добиться максимального качества продукции. Подобных заводов по переработке молока во всей России не более десяти.

Важную роль в реализации проекта играет «Корпорация развития Сахалинской области». Созданный властями островного региона институт развития на льготных условиях финансирует инвестиционные проекты, способные принести значимый социально-экономический эффект. Он поддерживает, в частности, строительство объектов ООО «Грин Агро-Сахалин», закупку необходимого оборудования, техники, сельскохозяйственных животных. После запуска производства инициатор вернет полученные от «Корпорации развития Сахалинской области» средства, и они будут вложены в новые проекты на островах.

- Без качественного поголовья нельзя рассчитывать на хорошие надои, - рассказал исполнительный директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Владимир Балухта. – В феврале мы завезли в Троицкое первую партию скота из Приморья – 222 телки голштинской породы. Животных отбирали тщательно. Поставка прошла без потерь. Заранее мы заготовили около 40 тысяч тонн различных кормов, в том числе и ячменя, чтобы обеспечить полноценное питание. Все эти меры сказались на продуктивности наших животных.

В компании уверены, что в дальнейшем надои еще более возрастут. Через несколько месяцев давать приплод и молоко начнут коровы, завезенные в Троицкое из Дании. В этой стране очень хорошее племенное стадо, животные славятся высокой продуктивностью.

На втором месте среди островных хозяйств - совхоз «Южно-Сахалинский» с показателем 22,5 кг. На третьем - «Соколовский», здесь одна корова дает в сутки 22,1 кг молока.

- Основа наших достижений – создание качественной кормовой базы в хозяйствах, обеспечившей успешную зимовку скота, выполнение племенной работы на более высоком уровне, улучшение условий содержания - сообщил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. - Эти меры помогают нам решать задачи по насыщению внутреннего рынка молоком и молочными продуктами собственного производства, замещению импортного продовольствия, которые поставил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Например, в совхозе Южно-Сахалинский», рассказал министр, в 2017 году обеспеченность кормами на одну корову составила 36 центнеров кормовых единиц против 25 центнеров в 2016 году. Хозяйство закупило два комплекта кормозаготовительной техники для сена и сенажа и два комбайна для силоса. Не забыты и мероприятия по обновлению и подкормке многолетних трав, расширены посевы однолетних трав. Избыток кормов хорошего качества позволил островным зоотехникам оптимизировать рацион животных и добиться увеличения надоев.