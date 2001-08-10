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14:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Несколько месяцев канатная дорога на «Горный воздух» будет работать 4 раза в неделю
С 1 июля спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» будет работать 4 дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. Планируется, что в те дни, когда подъёмник не будет работать, на канатной дороге проведут техническое обслуживание.
Режим работы:
Четверг с 12:00 до 19:00.
Пятница-Суббота с 10:00 до 20:00.
Воскресенье с 10:00 до 19:00.
Источник: пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
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