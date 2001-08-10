Выездной прием граждан прошел в селе Ключи
Администрация Южно-Сахалинска провела очередной прием граждан. На выездном приеме граждан к специалистам обратилось около 15 жителей Ключей. Были жалобы в МКП «Городской водоканал» на слабый напор воды в жилых домах. Несколько человек обратились к специалисту департамента землепользования с вопросом оформления прав на земельный участок. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На вопросы жителей даны оперативные ответы, обращения, требующие уточнений и дополнительной проработки, рассмотрят в положенные сроки.
График проведения приемов населения администрацией города Южно-Сахалинска публикуется на официальном сайте мэрии.
Взаимодействие с населением является одним из приоритетных направлений работы администрации города. Сегодня специалисты используют порядка 12 способов для взаимодействия и обратной связи с жителями городского округа.
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