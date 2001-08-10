Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2018
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16:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Весточке пройдут народные гуляния, посвященные празднованию Ивана Купалы

Южносахалинцев и гостей областного центра 6 июля приглашают отметить праздник летнего солнцестояния - День Ивана Купалы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Народные гулянья начнутся в 17.00 на территории туристско-рекреационной зоны «Место Силы Весточка» (ж/к Весточка, Солнечная поляна).

Как рассказали организаторы мероприятия, специалисты управления по физической культуре и спорту администрации города, в этот день гости праздника  смогут загадать желание на Купальском дереве, научатся плести гадальные венки, узнают об обрядовых таинствах и многое другое.

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