Сахалинский тренер по борьбе отметил 65-летний юбилей
3 июля отметил свой 65-летний юбилей мастер спорта СССР по классической борьбе, тренер-преподаватель СДЮСШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Ци Ин Бок (Ци Виктор Васильевич), воспитавший 25 мастеров спорта и более 300 кандидатов в мастера спорта и спортсменов с 1 взрослым разрядом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
С 1986 года Виктор Васильевич начал тренировать сахалинских ребят на базе СДЮСШОР по греко-римской борьбе и за время своей работы открыл не мало талантливых спортсменов.
Воспитанники Виктора Васильевича неоднократно становились чемпионами России, ДФО, Сахалинской области и города Южно-Сахалинска. Среди них чемпион России среди молодежи по греко-римской борьбе Валентин Карташов (2003); призер России по греко-римской борьбе среди кадетов и призер Международного турнира на призы трех кратного Олимпийского чемпиона А.Карелина Евгений Резницкий (2005) и многие другие.
В настоящее время Ци Ин Бок продолжает работает тренером-преподавателем в Филиале ДЮСШ греко-римской борьбы в Новоалександровске, и верит, что список будущих чемпионов, воспитанных им, еще не закончен.
- Большое значение для развития ребенка имеют занятия физической культурой в школе. Чем ребенок подготовленнее к нагрузкам, тем успешнее он развивается как спортсмен. Также важно и участие родителей в воспитании детей. Без всего этого сложно закалить характер будущего чемпиона, но задача тренера помочь и сделать все возможное.
Поздравить тренера многих именитых спортсменов пришли представители управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска и руководство СДЮСШОР по греко-римской борьбе.
В торжественной обстановке отличнику физической культуры России вручили грамоту администрации Южно-Сахалинска и ценный подарок, а также знак отличия, подтверждающий звание судьи всероссийской категории.
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