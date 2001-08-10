На двух участках дорог Южно-Сахалинска возможны временные ограничения в движении транспорта
Ремонт улично-дорожной сети в Южно-Сахалинске набирает обороты. В ближайшие дни сразу на двух участках городских дорог возможны временные ограничения в движении транспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Так, 6-8 июля на пересечении ул. Сахалинской и ул. Холмской планируется приступить к замене слабых водонасыщенных грунтов. Движение на указанном участке будет организовано по зауженным полосам. Объезд возможен по ул. Лермонтова и ул. 1905 года.
А с 6 по 9 июля на ул. Есенина на участке от ул. Комсомольской до ул. Горького будут проводиться работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Возможны трудности в проезде. Объезд - по ул. Пуркаева.
Кроме того, временные ограничения для движения транспорта действуют и на ул. Комсомольской от ул. Сахалинской до Компроспекта, где со 2 июля идет срезка верхнего (разрушенного) слоя асфальтобетонного покрытия. Работы проходят в вечернее и ночное время. Движение осуществляется по зауженным полосам. Автолюбителям необходимо быть внимательными.
Также напоминаем, что ремонтные работы с полным перекрытием ведутся на участках ул. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина, ул. Больничной от ул. Комсомольской до ул. Горького и ул. Чехова от ул. Поповича до пр. Победы.
Полный список ремонтируемых участков дорог опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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