Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2018
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10:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС России предупреждает о новом способе мошенничества

МЧС России предупреждает о новом способе мошенничества

1 июля, на фоне масштабного контроля по пожарной безопасности мест массового скопления людей, на телефон одному из юридических лиц Южно-Сахалинск поступил звонок от неизвестных, с уведомлением о якобы предстоящей проверке его предприятия, сообщили  ТИА «Острова» в  ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Запугивая крупными штрафами и санкциями, негативно влияющими на предпринимательскую деятельность, злоумышленники предложили решить этот «сложный» вопрос за материальное вознаграждение. Предприниматель, заподозрив ложность информации и проявив сознательность, лично осведомился у сотрудников ГПН о проверке, где получил ответ что инспектировать данный торговый центр на предмет пожарной безопасности в ближайшее время не планируется.

МЧС напоминает, что не оказывает каких-либо платных услуг. Деятельность органов государственного пожарного надзора осуществляется согласно законодательству Российской Федерации, в котором регламентировано заранее уведомлять юридические лица и индивидуальных предпринимателей о предстоящих проверочных мероприятиях по соблюдению требований пожарной безопасности. Ежегодный план контрольно-надзорных мероприятий доступен на официальных сайтах Прокуратуры Сахалинской области и Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Гражданам необходимо проявлять бдительность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы, а также на телефон доверия Главного управления МЧС России по Сахалинской области: 8 (4242) 72-99-99.

 

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