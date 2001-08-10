В Южно-Сахалинске 8 июля ограничат движение транспорта по Компроспекту
8 июля в Южно-Сахалинске отметят День семьи, любви и верности. Праздник будет проходить на площади у Дома правительства. В программе интерактивные площадки для всей семьи, чествование молодоженов и пар-юбиляров, выступление звезд российской эстрады. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
На время подготовки и проведения праздничных мероприятий будут введены временные ограничения движения автотранспорта по Коммунистическому проспекту.
Так, 8 июля с 9.00 до 22.30 будет ограничена остановка транспортных средств по обеими сторонам проспекта от ул. Дзержинского до пр. Мира. Затем с 16.00 до 22.30 этот участок будет полностью закрыт для проезда.
Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при движении в этом районе города.
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