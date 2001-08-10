На Сахалине вводят доплаты медицинским работникам с большим стажем. Соответствующий законопроект сегодня во втором чтении приняла Сахалинская областная Дума. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Доплаты предназначены врачам и представителям среднего медперсонала, проработавшим на Сахалине или Курилах более 20 лет, при этом не менее половины этого времени - в сельской местности. Есть и требование к возрасту будущих получателей - женщинам должно быть более 50 лет, а мужчинам - 55. Немаловажно, что право на выплату будет сохраняться и после выхода специалиста на пенсию.

Ежемесячную прибавку к зарплате медики начнут получать с 1 января 2019 года. Для врачей (общей практики, терапевтов и педиатров) она составит 11 тысяч 494 рубля, среднего медперсонала (фельдшеров, акушеров и медсестер) – 5 тысяч 747 рублей. В законе обозначен порядок индексации этой доплаты.

- Конечно, приветствую такое решение. Оно будет стимулировать опытных специалистов к тому, чтобы оставаться на селе и работать там, как можно дольше, – говорит врач-педиатр амбулатории села Сокол Елена Виноградова, которая проработала в медучреждении уже 25 лет, прибыв сюда сразу после окончания Хабаровского мединститута.

Новый вид доплат полагается специалистам, работающим во всех муниципальных образованиях области, за исключением Южно-Сахалинска.

- Основная цель нововведения – обеспечить села Сахалинской области необходимыми медицинскими кадрами. Это инициатива губернатора Олега Кожемяко. У нас пока сохраняется потребность в специалистах в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и участковых больницах, – отметил министр здравоохранения региона Алексей Пак. - Благодаря дополнительной материальной поддержке труд многих заслуженных работников здравоохранения, отдавших по нескольку десятков лет профессии, будет вознагражден.

Сегодня в Сахалинской области действуют меры поддержки и для молодых специалистов, поступающих на работу в государственные учреждения здравоохранения. Размер «подъёмных» для врачей составляет от 725 тысяч рублей до 1,3 миллиона, для фельдшеров - от 400 до 600 тысяч рублей, а для медицинских сестер от 270 до 405 тысяч. Величина выплат зависит от района, в который пребывает специалист.