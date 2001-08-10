На юге Камчатки произошло землетрясение
Сегодня днем, около 12:40 по сахалинскому времени, на юге Камчатки произошло землетрясение. Его ощутили жители столицы полуострова и других южных населенных пунктов.
Сила толчков, по данным местной сейсмостанции, ощущалась до 5 баллов. Всего таких толчков было два. Эпицентр находился у юго-восточного побережья Камчатки, в двухстах километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила от 5,7 до 6,4, сообщает ИА «Кам 24».
У автомобилей срабатывали сигнализации, а в домах ходила ходуном мебель, сообщают очевидцы.
На Северных Курилах землетрясение ощущалось силой до 4 баллов, эпицентр находился в 152 километрах к востоку от Северо-Курильска.
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