Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2018
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13:29, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На юге Камчатки произошло землетрясение

На юге Камчатки произошло землетрясение

Сегодня днем, около 12:40 по сахалинскому времени, на юге Камчатки произошло землетрясение. Его ощутили жители столицы полуострова и других южных населенных пунктов.

Сила толчков, по данным местной сейсмостанции, ощущалась до 5 баллов. Всего таких толчков было два. Эпицентр находился у юго-восточного побережья Камчатки, в двухстах километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда  составила от 5,7 до 6,4, сообщает ИА «Кам 24».

У автомобилей срабатывали сигнализации, а в домах ходила ходуном мебель, сообщают очевидцы.

На Северных Курилах землетрясение ощущалось силой до 4 баллов, эпицентр находился в 152 километрах к востоку от Северо-Курильска.

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