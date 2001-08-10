Скорректированный проект планировки одного из районов Южно-Сахалинска обсудили в областном центре
Проект планировки и межевания южного жилого района областного центра в границах: пр. Победы - пр. Мира - ул. Горького - ул. Инженерная, был дополнен новым жилым микрорайоном, спортивным объектом и зелеными зонами. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалиснка.
Проект внесения изменений в проект планировки и межевания южного жилого района города разработали специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы». Впервые его представили на обсуждение горожан в марте этого года. По итогам публичных слушаний жители высказали пожелания предусмотреть в районе больше спортивных и детских площадок, зеленых зон. В новом проекте все эти пожелания учтены. Так, определен участок под плоскостной спортивный объект в 14-м микрорайоне (южнее дома № 11а по ул. Емельянова), дополнительно предусмотрены участки более чем для 20 зеленых зон общего пользования.
Кроме того, после передачи бывших земель МЧС (ул. Комсомольская) в муниципальную собственность возникла необходимость внести в проект корректировки и предусмотреть земельные участки под объекты жилищного строительства, социального назначения, парковки, зеленые зоны и т. д. Новым проектом в 16-м микрорайоне учтены: жилой комплекс многоэтажной многоквартирной застройки максимальной этажностью 12 этажей с манежным гаражом на 300 машиномест, общеобразовательная школа на 320 мест и детский сад на 140 мест.
Как отметила основной докладчик Ирина Корбел, представитель проектировщика, в остальном проект остался неизменным с четкой социальной ориентированностью. Предусмотрены земельные участки под все запланированные объекты. Их строительство будет планироваться с учтем финансирования из городского и областного бюджетов.
Согласно регламенту после доклада южносахалинцы смогли задать вопросы и высказать свое мнение по представленному проекту. На слушаниях присутствовали 11 горожан. Одного из южносахалинцев волновало назначение земельного участка в районе ул. Горького - ул. Комсомольская - ул. Есенина, где он проживает. Ему хотелось, чтобы там появилась детская площадка или зона отдыха. Ирина Корбел сообщила, что этот участок в проекте как раз и отведен под земли общего пользования. Несколько обращений поступили в письменном виде. Все они будут рассмотрены.
Предложения и замечания в проект планировки территории горожане могут направлять до 10 июля включительно в департамент архитектуры и градостроительства (ул. Карла Маркса, 32, каб. 5). После доработки проект планировки с проектом межевания будет представлен в администрацию г. Южно-Сахалинска для принятия решения об утверждении. Дополнительную информацию южносахалинцы могут узнать по телефону 312-646 (доб. 1, 3).
Администрация Южно-Сахалинска сотрудничает с ГАУ «Институт Генплана Москвы» с 2016 года. Им разработан и уже принят проект планировки и межевания 8-го микрорайона города. В этот раз лично принять участие в обсуждении проекта и познакомиться с Южно-Сахалинском приехала директор института Оксана Гармаш. Она отметила, что Южно-Сахалинск производит положительное впечатление:
- Совершенно удивительный, зеленый город со своей историей. Я прогулялась по городу, посетила парк. Много делается для обустройства прогулочных зон. Отчетливо видно, что благоустройство идет полным ходом. С профессиональной точки зрения могу отметить, что есть так называемые пятна - это промышленные зоны и зоны, не пронизанные инфраструктурой. Но уверена, что администрация с нашей помощью и участием местного архитектурного сообщества, которое богато талантливыми людьми, сможет реализовать намеченные планы.
Добавим, институт занимается разработкой проектов планировки и межевания еще 10 территорий города.
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