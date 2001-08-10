День семьи, любви и верности отметят в Южно-Сахалинске
«Корни», «Фабрика» и другие звезды выступят в День семьи, любви и верности в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном центре народного творчества.
Праздник будет проходить на площади Дома правительства 8 июля. Гостей ждут интерактивные площадки для всей семьи, чествование пар-юбиляров и молодоженов, выступление звезд российской эстрады и много других сюрпризов.
8 июля в 17:00 на площади Дома правительства стартуют интерактивные площадки: арт-площадка примет детей и их родителей, малышей от 0 до 4 лет ждут веселые игры с аниматором, для ребят старше 5 лет тоже готовится увлекательная игровая площадка.
Каждый желающий сможет сфотографироваться на фотозоне и бесплатно получить памятный магнитик с фотографией.
В 18:00 начнется торжественный концерт. В программе чествование пар юбиляров, которые в этом году празднуют золотую и бриллиантовую свадьбу, дефиле будущих мам в ожидании чуда и молодоженов, которые в 2018 году сказали свое заветное «да».
На сцене выступят сахалинские артисты: образцовый коллектив ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс», г. Холмск, образцовый вокальный ансамбль «Родничок», г. Долинск и южно-сахалинский вокальный дуэт Анастасия Трифонова и Святослав Булатов. Ярким завершением праздничного мероприятия станет выступление известных групп «Корни», «Фабрика», «Инь Ян», «Республика» и бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера.
Организаторы мероприятия: Сахалинский областной центр народного творчества, Сахалинская филармония, Агентство ЗАГС Сахалинской области, учредитель – Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области.
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