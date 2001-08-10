Южносахалинцев и гостей города приглашают продегустировать рыбную продукцию

Тематическая ярмарка, посвященная предстоящему празднованию Дня рыбака, 7 июля пройдет в Южно-Сахалинске. Помимо дегустации продукции предприятий рыбопромышленной отрасли с 11.00 до 12.00 посетители смогут бесплатно отведать уху. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С июня в областном центре функционирует новая ярмарочная площадка, расположенная южнее Дома торговли. По субботам ярмарки - тематические. Здесь широкий ассортимент товаров местных производителей и специальные ценовые предложения. Также на территории работает выставка деревянного домостроения, где можно посмотреть, а впоследствии и приобрести дом для дачного участка или под индивидуальное жилье. График работы ярмарки и выставки: ежедневно, с 10.00 до 18.00.

14 июля сельскохозяйственная ярмарка будет посвящена хлебу и хлебобулочным изделиям. Посетители смогут продегустировать продукцию АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат».

Обращаем внимание, что график тематических ярмарок, возможно, будет корректироваться. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Южно-Сахалинска (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1491/1276).

В Южно-Сахалинске на постоянной основе также функционирует сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254). Продукцию сахалинских товаропроизводителей можно приобрести по пятницам (с 10.00 до 18.00) и субботам (с 09.00 до 15.00).