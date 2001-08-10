Сахалинский волонтёрский клуб «Мы вместе» отпраздновал двенадцатилетние

Руководителем и одним из родоначальников клуба является фельдшер отдела профилактического здоровья Корсаковской центральной районной больницы Любовь Швец. Женщине 71 год и её по праву можно назвать самым опытным волонтёром Сахалина. Несмотря на возраст, её энергетике и трудолюбию может позавидовать любой молодой человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Наравне со своими воспитанниками Любовь ведёт пропаганду здорового образа жизни. В 2012 году клуб «Мы вместе» был признан лучшим волонтёрским отрядом Сахалинской области. А его детище «Всё в твоих руках» вошёл в десятку лучших проектов России по направлению «Здоровый образ жизни».

- Наш клуб создан на базе ЦРБ и его основное направление – это профилактика социально значимых заболеваний и формирование у подростков навыков здорового образа жизни, - рассказала Швец. – Всё началось с того момента, когда я начала работать фельдшером и подростковым наркологом. На приёме ребята задавали массу вопросов - как избавиться от зависимости, как выйти на путь исправления и т.д. Тогда вместе с психологом Натальей Гончарук мы решили проводить в школах уроки здоровья. Но у детей было столько вопросов, что в рамках одного занятия ответить на них было сложно. Тогда мы стали приглашать подростков к себе, в детскую поликлинику.

Ребята приходили, их становилось всё больше и больше, и в 2006 году было решено создать волонтёрский клуб при поддержке администрации ЦРБ. С «первой ласточкой» участники стали выигрывать гранты и успешно их реализовывать в своей деятельности. В течение всего года волонтёры проводят уроки здоровья в младших и старших классах, затрагивая такие темы как физическая активность, правильное питание, профилактика ВИЧ и другие. В клубе ребята встречаются каждый четверг, а то и чаще. Вместе создают презентации, разрабатывают ролевые игры и готовятся к различным мероприятиям.

Но неизменно главной движущей силой волонтёрского клуба остаётся Любовь Николаевна и её компаньон Наталья Гончарук. Именно они закладывают в детях основы здорового образа жизни, чтобы те в дальнейшем делились опытом с окружающими путём проведения различных акций, флешмобов и других социально значимых мероприятий.

Нина Рудь состоит в волонтёрском движении более шести лет. В добровольчество девушку привела Любовь Николаевна. В клубе Нина ощутила не только колоссальную поддержку от руководителя, но и нашла много новых друзей.

- Любовь Николаевна добродушная, милая женщина, которая воспитала не одно поколение волонтёров. Она заряжает нас своей энергией. Этот человек не может сидеть на одном месте, он везде и всегда, у него много целей и задач, - рассказывает Нина. - Любовь Николаевна вкладывает в наше развитие всю свою душу и поддерживает в самые трудные моменты. К ней в любое время можно обратиться с любым вопросом, она всегда поможет, в какой бы точке планеты вы не были. Мы всегда относимся к ней с почтением, как к человеку и наставнику. В общении с ней совсем не чувствуешь возрастного барьера, между нами всегда существует связь. Наверное, это и есть та связь, которая называется именем нашего клуба - «Мы вместе». Где бы мы не находились, мы всегда вместе.

По словам Анатолия Бурдасова, в прошлом заведующего отделом общественного здоровья ЦРБ Корсакова, Любовь Швец и Натальей Гончарук – наставники от бога, они легко находят общий язык с молодёжью.

- Создание клуба, это не наша административная идея, никто сверху задач не ставил. Мы лишь выделили им помещение в одном из отделений детской поликлиники, помогли с ремонтом и оборудованием. В остальном всё исходило от самих ребят и их старших коллег, - отметил Бурдасов. - Волонтёры нам очень помогают в проведении мероприятий по формированию здорового образа жизни. Ведь, когда информацию до подростка доводит его сверстник, а не взрослый врач, то это более эффективно для восприятия и понимания.

Любовь Швец подаёт молодёжи хороший пример по поддержанию себя в тонусе – активистка много ходит пешком, занимается плаванием, придерживается здорового питания. Волонтёрский клуб для неё – это не работа, а образ жизни. Кроме того, Любовь Николаевна является начальником штаба «Бессмертного полка» Корсаковского городского округа.

- У нас есть волонтёры, которым по 25-30 лет, даже есть семейные пары, которые впервые познакомились именно здесь, а потом поженились. Для нас они теперь, как родные, - добавила Любовь Николаевна.

5 июля волонтёров поощрили благодарственными письмами от администрации ЦРБ за активную жизненную позицию и реализацию добровольческих программ. Сейчас участники клуба готовят танцевальный флешмоб «От Волги до Енисея». Акция пройдёт на центральной площади Корсакова 7 июля в 18:50 часов.