Сергей Надсадин встретился с представителями городских садоводческих товариществ
Актуальные вопросы, которые сегодня волнуют южно-сахалинских дачников, обсудили представители городских садоводческих товариществ с мэром областной столицы Сергеем Надсадиным. На встрече также присутствовали первый заместитель министра сельского хозяйства области Татьяна Муленкова, депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский, общественники, представители Росреестра и руководители профильных структур муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Обращаясь к приглашенным, Сергей Надсадин отметил: ключевая цель этой встречи - обсудить те проблемы, которые сегодня волнуют садоводов, а также тех, кто постоянно проживает на территории ДНТ и СНТ городского округа. И таких людей, по словам мэра, немало - несколько тысяч человек.
- Наша основная задача сейчас - наметить четкий план совместных действий по урегулированию существующих проблем и решению ряда вопросов, с которыми сталкиваются дачники и садоводы, - подчеркнул Сергей Надсадин.
В повестке встречи моменты, которые сегодня интересуют членов ДНТ и СНТ. Это обустройство дорог, совершенствование механизма предоставления товариществам субсидий по возмещению затрат на инженерную инфраструктуру и др. Самой же обсуждаемой стала тема получения постоянной прописки для граждан, которые годами проживают в ДНТ и СНТ.
Председатель Сахалинского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Надежда Романова сказала, что истории, когда люди по 15 и более лет живут без прописки в домах на своих участках, совершенно реальны.
- У них возникают сложности с получением медицинской помощи, льгот, устройством на работу, они не могут проголосовать, не имея постоянной регистрации. Ее получение - сложный процесс, который не всегда приносит желанный результат. И от решения вопроса с пропиской зависит качество жизни этих людей, - подчеркнула она.
Профильные специалисты муниципалитета рассказали, что механизм получения прописки на дачных участках четко регламентирован действующим законодательством. Вместе с тем, Сергей Надсадин поддержал предложение Виталия Гомилевского о том, чтобы истории, когда людям, долгие годы проживающим на дачах, отказывали в прописке, были пересмотрены. Мэр поручил создать рабочую группу из активистов садоводческих товариществ, общественников и профильных структур мэрии, чтобы ее члены детально рассматривали каждый такой случай и вникали в конкретные, требующие реагирования ситуации. Это предложение участниками встречи было одобрено единогласно.
Кроме того, Надежда Романова поблагодарила руководство муниципалитета за внимание, которое уделяется вопросам развития ДНТ и СНТ.
- Город принимает активное участие в решении наших проблем. Бывали случаи, когда я ночью обращалась за помощью, например зимой, когда в одном из СНТ вырубили свет, а уже наутро все восстанавливали. И в ходе сегодняшней встречи я еще раз убедилась: нас слышат и готовы оказывать поддержку на самом высоком уровне, - отметила Надежда Романова.
В протокол нынешнего совещания вошли предложения, озвученные в рамках встречи, а также вопросы, требующие детальной проработки со стороны муниципалитета и региональных ведомств.
Сергей Надсадин подчеркнул, что такие встречи и дальше будут проводиться на регулярной основе. Вместе с тем он потребовал от профильных структур мэрии качественно и в срок отработать все поступившие сегодня обращения общественности и представителей садоводческих товариществ.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:16 Сегодня Футболисты Сахалина начали зональный турнир всероссийских соревнований с победы
10:10 Сегодня МЧС России предупреждает о новом способе мошенничества
- 11:18 Сегодня В Южно-Сахалинске 8 июля ограничат движение транспорта по Компроспекту
12:10 Сегодня На Сахалине вводят доплаты медицинским работникам
14:55 29 Июня Дорожные службы не могут привести в порядок дорогу на Синегорск
- 14:47 29 Июня В День молодежи закроют проезд по площади Ленина в Южно-Сахалинске
- 16:35 29 Июня Вагон повышенной комфортности появился на железной дороге Сахалина
- 11:48 29 Июня Предложения Совета руководителей фракций «Единой России» по пенсионной системе проработают совместно с правительством
09:11 8 Июня Владимир Путин рассказал о создании моста Сахалин – материк
10:13 13 Июня Сахалинская область отметила День России
14:53 8 Июня Власти Сахалина возьмут на особый контроль решение задач, обозначенных президентом во время прямой линии
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
Выбор редакции
- 14:38 Сегодня Участниками областного этапа спартакиады пенсионеров стали 10 сахалинцев
- 12:10 Сегодня На Сахалине вводят доплаты медицинским работникам
- 10:16 Сегодня Футболисты Сахалина начали зональный турнир всероссийских соревнований с победы
- 15:41 Вчера Южносахалинские лыжники прибавили 300 грамм во время спортивного лагеря
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?