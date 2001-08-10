Сергей Надсадин встретился с представителями городских садоводческих товариществ

Актуальные вопросы, которые сегодня волнуют южно-сахалинских дачников, обсудили представители городских садоводческих товариществ с мэром областной столицы Сергеем Надсадиным. На встрече также присутствовали первый заместитель министра сельского хозяйства области Татьяна Муленкова, депутат Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский, общественники, представители Росреестра и руководители профильных структур муниципалитета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Обращаясь к приглашенным, Сергей Надсадин отметил: ключевая цель этой встречи - обсудить те проблемы, которые сегодня волнуют садоводов, а также тех, кто постоянно проживает на территории ДНТ и СНТ городского округа. И таких людей, по словам мэра, немало - несколько тысяч человек.

- Наша основная задача сейчас - наметить четкий план совместных действий по урегулированию существующих проблем и решению ряда вопросов, с которыми сталкиваются дачники и садоводы, - подчеркнул Сергей Надсадин.

В повестке встречи моменты, которые сегодня интересуют членов ДНТ и СНТ. Это обустройство дорог, совершенствование механизма предоставления товариществам субсидий по возмещению затрат на инженерную инфраструктуру и др. Самой же обсуждаемой стала тема получения постоянной прописки для граждан, которые годами проживают в ДНТ и СНТ.

Председатель Сахалинского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Надежда Романова сказала, что истории, когда люди по 15 и более лет живут без прописки в домах на своих участках, совершенно реальны.

- У них возникают сложности с получением медицинской помощи, льгот, устройством на работу, они не могут проголосовать, не имея постоянной регистрации. Ее получение - сложный процесс, который не всегда приносит желанный результат. И от решения вопроса с пропиской зависит качество жизни этих людей, - подчеркнула она.

Профильные специалисты муниципалитета рассказали, что механизм получения прописки на дачных участках четко регламентирован действующим законодательством. Вместе с тем, Сергей Надсадин поддержал предложение Виталия Гомилевского о том, чтобы истории, когда людям, долгие годы проживающим на дачах, отказывали в прописке, были пересмотрены. Мэр поручил создать рабочую группу из активистов садоводческих товариществ, общественников и профильных структур мэрии, чтобы ее члены детально рассматривали каждый такой случай и вникали в конкретные, требующие реагирования ситуации. Это предложение участниками встречи было одобрено единогласно.

Кроме того, Надежда Романова поблагодарила руководство муниципалитета за внимание, которое уделяется вопросам развития ДНТ и СНТ.

- Город принимает активное участие в решении наших проблем. Бывали случаи, когда я ночью обращалась за помощью, например зимой, когда в одном из СНТ вырубили свет, а уже наутро все восстанавливали. И в ходе сегодняшней встречи я еще раз убедилась: нас слышат и готовы оказывать поддержку на самом высоком уровне, - отметила Надежда Романова.

В протокол нынешнего совещания вошли предложения, озвученные в рамках встречи, а также вопросы, требующие детальной проработки со стороны муниципалитета и региональных ведомств.

Сергей Надсадин подчеркнул, что такие встречи и дальше будут проводиться на регулярной основе. Вместе с тем он потребовал от профильных структур мэрии качественно и в срок отработать все поступившие сегодня обращения общественности и представителей садоводческих товариществ.