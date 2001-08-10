В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
8 июля в Сахалинском областном краеведческом музее прошел День семьи, любви и верности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
Участниками мероприятия стали жители и гости Сахалинской области.
Праздник открылся выступлением воспитанников детского сада № 47 группы «Ежевички», ансамбля «Россиянка». Абабкин Матвей, Швец Матфей, Факеева Маша, Терова Любава, У Ми Дя, Баева Валерия, Яснов Демьян, Ким Милана, Гадзаонова София умело сыграли на деревянных ложках. Благодарим Кожуру Светлану Валерьевну, воспитателя группы и Чой Екатерину Сенхановну, музыкального руководителя этого замечательного ансамбля, и детей.
Самые прекрасные песни написаны о любви, именно их пели для наших посетителей сахалинские певцы Анна Липченко и Сергей Хан.
Дети и взрослые с удовольствием рисовали мелками на асфальте около музея, делали в технике квиллинг ромашку - главный символ праздника, фотографировались с добрым, общительным и веселым музейным медведем Мишей, многим уже полюбившимся.
Кроме того, в течение всего дня для всех желающих проводились экскурсии по музею и по музейной территории, знакомившие с природой и историей Сахалинской области.
Особенно в праздничный день порадовала теплая и солнечная погода. Кстати, согласно народной примете, если 8 июля на улице стоит жаркий день, то и всё лето будет теплым, солнечным.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
14:41 3 Июля В Южно-Курильске отпраздновали День молодежи
14:30 3 Июля Сахалинские туроператоры оценили обновленную тропу к останцу Лягушка
10:13 13 Июня Сахалинская область отметила День России
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?