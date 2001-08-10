В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности

8 июля в Сахалинском областном краеведческом музее прошел День семьи, любви и верности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.

Участниками мероприятия стали жители и гости Сахалинской области.

Праздник открылся выступлением воспитанников детского сада № 47 группы «Ежевички», ансамбля «Россиянка». Абабкин Матвей, Швец Матфей, Факеева Маша, Терова Любава, У Ми Дя, Баева Валерия, Яснов Демьян, Ким Милана, Гадзаонова София умело сыграли на деревянных ложках. Благодарим Кожуру Светлану Валерьевну, воспитателя группы и Чой Екатерину Сенхановну, музыкального руководителя этого замечательного ансамбля, и детей.

Самые прекрасные песни написаны о любви, именно их пели для наших посетителей сахалинские певцы Анна Липченко и Сергей Хан.

Дети и взрослые с удовольствием рисовали мелками на асфальте около музея, делали в технике квиллинг ромашку - главный символ праздника, фотографировались с добрым, общительным и веселым музейным медведем Мишей, многим уже полюбившимся.

Кроме того, в течение всего дня для всех желающих проводились экскурсии по музею и по музейной территории, знакомившие с природой и историей Сахалинской области.

Особенно в праздничный день порадовала теплая и солнечная погода. Кстати, согласно народной примете, если 8 июля на улице стоит жаркий день, то и всё лето будет теплым, солнечным.