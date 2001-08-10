Семейный фестиваль прошел в городском парке Южно-Сахалинска

Семейный фестиваль прошел 7 июля в городском парке. Мероприятие, подготовленное Центром молодежных инициатив, собрало массу людей. Гостей праздника развлекали веселыми конкурсами и творческими мастер-классами. Дети и взрослые нашли здесь занятие по душе и отлично повеселились. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.

Самых маленьких на площадке встречали знаменитые герои мультфильма «Ну, Погоди!». Позабыв о погоне за зайцем, волк с радостью фотографировался с ребятами, танцевал и даже шутил с малышами и их родителями. Заяц, рассказывая про творческие зоны, провожал детей рисовать и лепить фигурки из пластилина.

Хорошее начало мероприятию положил лесной кросс-кантри. Спортивное состязание организовали представители «Striderschool» на Сахалине. Участие в нем принимали исключительно дети. Ребятам предстояло на скорость пройти извилистый путь, не споткнувшись на вираже. Подвижная и целеустремленная детвора с азартом неслась к финишу, желая одержать победу.

-Нам очень понравилась организация соревнований. Все дружно болели за деток. Сами ребята в восторге от кросса и от призов, которые они сумели выиграть. - рассказывает болельщица Екатерина Киреева. – Здорово, что всех наградили, никто не остался без подарков. Для детей это веселье и общение, а также тренировка характера, ведь у каждого есть воля к победе. Здесь малыши учатся выигрывать и проигрывать, справляться со своими эмоциями и совершенствуют спортивную подготовку. От нашей семьи в кроссе приняли участие сын и дочка. Мы выиграли альбом, тесто для лепки и сладкие призы.

Не менее интересным для гостей фестиваля оказался «Затерянный мир». Открытая зона, где путешественник и первобытные люди вели с детьми раскопки динозавров, рисовали красками, и рассказывали истории о древнем мире.

Рядом расположились столы с аквагримом. Волонтеры рисовали на лицах детей красочные рисунки.

Развлечения для детей, а для взрослых целая познавательная программа. Специалисты управления социальной политики рассказали молодым родителям о действующих сегодня мерах социальной поддержки, а активисты неподалеку презентовали проект «Семейная азбука: до и после родов».

Кто-то был занят на творческих площадках, а кто-то танцевал у сцены. В течение всей программы для гостей выступали музыкальные коллективы города. Сменив их, на сцену вышел иллюзионист и юморист Александр Высоков. Он показывал фокусы и убеждал недоверчивых, что в представлении все без обмана.

После, оживленная публика принялась танцевать вместе с «Доктором Клоуном». Улыбки и детский смех, разноцветные шары и флажки наполнили центр фестивальной площадки. На несколько минут она превратилась в настоящую цирковую арену.

Вслед за шумной игрой, веселить ребят принялся профессор «Открывашкин». Он показал детям, где посреди лета достать снег, и как надуть шарик, не вынимая его из бутылки.

На Семейный фестиваль съехались и умельцы по рукоделию. Творческое объединение «Город мастеров» (г. Холмск) выставило свои лучшие работы. Вязаные игрушки, шкатулки и украшения можно было приобрести по доступным ценам.

А о том, насколько драгоценно детское здоровье напомнили «Вольные музыканты». На фестивале они продолжили благотворительную акцию для Антона Касьяна. За день музыкантам удалось собрать более пяти тысяч рублей.

В завершение мероприятия подвели итоги конкурса «Фотосушка». Выставку семейных фотографий, организовала молодежная гостиная «Камин». Гости праздника выбрали лучшие фото. Свои голоса они отдавали в виде бумажного сердечка.

В состязании победили сразу три семьи, за фотоискусство их наградили памятными призами.

Со смехом, весельем и капелькой грусти в конце закончился Семейный фестиваль. Гости не спеша покидали площадку, останавливаясь у фотозоны. Счастливые родители делали снимки с детьми, радостно вглядываясь в объектив фотоаппарата.