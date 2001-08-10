«Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске

8 июля в 17:00 на площади Чехов центра стартовали интерактивные площадки: арт-площадка принимала детей и их родителей, малышей от 0 до 4 лет ждали веселые игры с аниматором, для ребят старше 5 лет тоже была подготовлена увлекательная игровая площадка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном центре народного творчества.

Каждый желающий мог сфотографироваться на фотозоне и бесплатно получить памятный магнитик с фотографией.

В 18:00 на площади у дома правительства начался торжественный концерт. На сцене выступали сахалинские артисты: образцовый коллектив ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эдельвейс», г. Холмск, образцовый вокальный ансамбль «Родничок», г. Долинск и южно-сахалинский вокальный дуэт Анастасия Трифонова и Святослав Булатов.

В программе чествование пар юбиляров, которые в этом году празднуют золотую свадьбу: Фурсенко Николай Михайлович и Светлана Александровна, Архиповы Валерий Владимирович и Лариса Ивановна, Новиковы Константин Петрович и Тамара Ивановна, и бриллиантовые юбиляры: Масляниновы Виктор Павлович и Анна Васильевна, Сидоровы Виктор Васильевич и Муниря Галимовна. С такими значимыми датами супругов поздравил Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Владимирович Зайцев и в торжественной обстановке вручил семьям-долгожителям медали "За любовь и верность".

Поздравления в этот день также принимали многодетные семьи: Унтевские Александр Леонидович и Александра Сергеевна - родители большого семейства, которые воспитывают пятерых детей, семья Макарчук Николай Николаевич и хранительница домашнего очага Екатерина Михайловна–неутомимые труженики – которым некогда скучать и мечтать о выходных не приходится. В их крепком и дружном сообществе – 8 человек.

Поздравляли в этот день и пары, которые совсем недавно приняли решения связать себя священными узами брака. В честь праздника Семьи, Любви и Верности, Архиепископ Тихон благословил иконой молодожён на счастливую семейную жизнь.

Обаятельные будущие мамочки продемонстрировали дефиле, а очаровательные малыши в костюмах «цветочков» рассказали стихи. Объявили победителей Регионального конкурса «Счастливая семья» и вручили им памятные подарки.

В этот замечательный солнечный день на свет появились 14 малышей: 5 девочек и 9 мальчиков.

Ярким завершением праздничного мероприятия стало выступление известных групп «Корни», «Фабрика», «Инь Ян», «Республика» и бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Ведущий торжественного концерта народный артист РФ - Дмитрий Харатьян и актриса кино - Марина Майко.