На Сахалине прошло первое заседание по делу о лесовозной дороге в Ногликском районе

В четверг, 5 июля, в Ногликском районном суде Сахалинской области состоялось первое заседание по делу об отмене права собственности ООО «Набильская лесопромышленная компания» на лесовозную дорогу в Ногликском районе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура Сахалинской области требует исключить запись регистрации о собственности на дорогу из единого реестра на недвижимое имущество, то есть, фактически, признать ее несуществующей. Ответчиками в этом деле выступают ООО «НЛК» и Управление Федеральной государственной службы регистрации кадастра и картографии по Сахалинской области. В качестве третьих лиц на заседании присутствовали юрист «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», а также представители одного из бывших учредителей НЛК. Из всех участников процесса пытаются доказать безосновательность претензий прокуратуры только они.

«Эта дорога была построена Тымским леспромхозом еще в советское время, в 70-х годах. С тех пор дорога неоднократно меняла собственников, ремонтировалась, реконструировалась и эксплуатировалась и каких-либо проблем с законностью её владения не возникало. Почему эти вопросы возникли сейчас – непонятно», - прокомментировала иск прокуратуры адвокат Наталья Якупова. Госпожа Якупова отметила, что суду передан ряд документов, доказывающих не только существование дороги с 70-х годов и законность её владения НЛК, но также факты, которые могут свидетельствовать о том, что «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» неправомерно возмещала затраты из бюджета Российской Федерации в 2005 – 2006 годах.

У прокуратуры же совершенно иное видение ситуации. Из их иска следует, что дорога как капитальное сооружение не существует, а является лишь улучшением участка лесного фонда. Исходя из логики получается, что если объекта права нет, то права собственности возникнуть не могут. Напомним, что история с этой дорогой длится не первый год. В 2015 году представители прокуратуры утверждали, что бывший руководитель ООО «Набильская лесопромышленная компаниия якобы похитил права собственности на эту дорогу у «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД». В отношении него было возбуждено уголовное дело и выбрана крайняя мера пресечения – арест. Теперь же прокуратура пытается доказать, что таких прав не было.

Люди, знающие эту историю изнутри, считают, что все это дело – распространенный прием рейдерского захвата компании, которая приносила и до сих пор приносит немалый доход (правда, уже новым бенефициарам).