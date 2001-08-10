Южно-сахалинские предприниматели могут стать участниками конкурса «Лучшие руководители РФ»
Южно-сахалинских руководителей предприятий всех форм собственности приглашают принять участие во Всероссийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Прием заявок продлится до сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном портале конкурса http://ЛучшиеРуководители.РФ. Там же можно ознакомиться с его положением и условиями участия.
1000 финалистов конкурса «Лучшие руководители РФ» в январе 2019 года будут приглашены на Всероссийский публичный финал, где участники смогут установить полезные деловые связи для развития профессиональных компетенций, а также получат возможность войти в команду по разработке стратегии развития России.
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