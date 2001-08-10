Южносахалинцев приглашают присоединиться к субботнику на Весточке
Экологический субботник в окрестностях поселка Весточка состоится в субботу 14 июля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.
Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут».
Организаторами акции являются министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, Сахалинский туристско-информационный центр и администрация Южно-Сахалинска.
Туристско-рекреационный комплекс «Место силы Весточка» в последнее время значительно изменился после реконструкции: была отсыпана дорога, обустроена парковка, появились деревянные настилы, информационные указатели, беседки, специальные площадки под костер, туалеты, урны и скамейки. Но тем не менее не все сахалинцы соблюдают элементарные правила - ведут себя не корректно по отношению к природе и оставляют горы мусора. Поэтому не случайно главные цели акции – популяризация экотропы и воспитание экологической культуры среди сахалинцев.
Присоединиться к субботнику могут все желающие, начало в 10:30.
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