Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2018
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16:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают присоединиться к субботнику на Весточке

Экологический субботник в окрестностях поселка Весточка состоится в субботу 14 июля.  Об этом ТИА «Острова» сообщили в центре молодежных инициатив.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут».

Организаторами акции являются министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, Сахалинский туристско-информационный центр и администрация Южно-Сахалинска.

Туристско-рекреационный комплекс «Место силы Весточка» в последнее время значительно изменился после реконструкции: была отсыпана дорога, обустроена парковка, появились деревянные настилы, информационные указатели, беседки, специальные площадки под костер, туалеты, урны и скамейки. Но тем не менее не все сахалинцы соблюдают элементарные правила - ведут себя не корректно по отношению к природе и оставляют горы мусора. Поэтому не случайно главные цели акции – популяризация экотропы и воспитание экологической культуры среди сахалинцев.

Присоединиться к субботнику могут все желающие, начало в 10:30.

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