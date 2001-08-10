Оборудование для нового цеха по производству рыбной муки и жира доставят на Кунашир
Компания из Таиланда завершила изготовление двух технологических линий по заказу «Южно-Курильского рыбокомбината». В ближайшее время оборудование будет отправлено в поселок Южно-Курильск, сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь Корпорации развития Сахалинской области.
В рамках инвестиционного проекта ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» на острове Кунашир будет построен цех по переработке рыбных отходов и свежей рыбы в муку и рыбий жир. Эта продукция используется в производстве кормов для животных, рыб в аквакультуре. В результате реализации проекта дополнительно будут созданы 46 новых рабочих мест. На рынке рыбьего жира и рыбной муки за счет высокого качества и конкурентной цены увеличится доля отечественной продукции.
Общая стоимость проекта, способного принести значимый социально-экономический эффект, - 1,083 миллиарда рублей. Инициатор вложил в него 271 миллион рублей. Остальную сумму инвестировала «Корпорации развития Сахалинской области» - региональный институт развития, созданный Правительством островного региона. Акционерное общество финансирует проекты, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса. Минимальная планка стоимости инициатив, которые принимаются к рассмотрению в акционерном обществе, составляет 50 миллионов рублей. Финансирование ведется по ставкам 0,5 процента годовых для проектов в агропромышленном комплексе и 5 процентов годовых - для остальных отраслей.
В частности, в случае с инициативой «Южно-Курильского рыбокомбинаты» «Корпорация» профинансировала изготовление высокотехнологичного производственного оборудования будущего цеха, которое сможет перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки в пиковый период.
- Как только оборудование прибудет к нам на Кунашир и пройдет таможенную очистку, сразу начнутся монтажные работы, - сказал генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. – Одновременно будем достраивать здание цеха. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.
Напомним, после выхода цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира на проектную мощность инициатор вернет с процентами средства, полученные от «Корпорации развития Сахалинской области». Эти деньги в дальнейшем будут вновь вложены в инвестиционные проекты, важные для укрепления экономики и социальной сферы на Сахалине и Курилах.
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