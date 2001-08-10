Юных южносахалинцев приглашают в профориентационный лагерь

Первый детский профориентационный лагерь откроется в Южно-Сахалинске. Данный проект организован совместными усилиями Сахалинского государственного университета (СахГУ), департамента образования и школы № 8. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Лагерь ориентирован на детей 12-15 лет. За время его посещения ребята смогут познакомиться с миром профессий, получить полезные советы по успешному карьерному старту и сориентироваться в своих предпочтениях. По итогам работы лагеря специалисты СахГУ разработают компетентное психологическое заключение и персональные рекомендации.

Основные направления программы летнего лагеря: «Биохимия», «Робототехника», «IT-технологии», «Образование, психология», «Туризм». Юных горожан ждут презентации институтов и колледжей СахГУ, деловые игры, тренинги, командная работа, мастер-классы, квесты и различные соревнования. Модули, реализуемые в рамках летнего лагеря: «Найди себя в профессии», «Проектная деятельность» (групповая и индивидуальная), «Творческая, культурная и развлекательная деятельность».

- Основными целями программы лагеря являются создание условий для профессиональной ориентации школьников с учетом их способностей и интересов, формирование навыка и осознанного построения профессиональной траектории, а также выявление лидерских качеств и организация отдыха, оздоровления, творческого и интеллектуального развития учащихся в летний период. Особенно важно, что лагерь организован в период проведения VI национального чемпионата WorldSkills Russia, ведь сегодня теме профориентирования уделяется особое внимание, - отметили в департаменте образования.

За время пребывания в лагере опытные педагоги и высококвалифицированные специалисты СахГУ помогут ребятам сформировать готовность и способность к самостоятельному правильному выбору будущей профессии, получить навыки проектно-исследовательской деятельности, выявить и развить творческий потенциал, включиться в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность.

Лагерь будет функционировать с 16 июля по 11 августа (09.00 – 14.30) на базе школы № 8. Для ребят организуют двухразовое питание. Цена путевки для родителей юных жителей городского округа составляет 15600 руб., с учетом 90% стоимости набора продуктов питания, оплаченного городским бюджетом. Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывание детей в лагере бесплатное. Запись ведется по телефону 8-914-769-36-99.

По словам организаторов, в дальнейшем, возможно, подобная площадка будет функционировать и на базе других общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска.