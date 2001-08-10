«Сахалин-2003» завершил первый круг зонального этапа всероссийских соревнований на втором месте

В Уссурийске завершился первый круг зонального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди команд спортшкол 2003 года рождения. На поле стадиона «Локомотив» отношения выясняли пять команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Хозяев поля представляла «Перспектива». В гости к ней приехали «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», ОГАУ «ФК «Сахалин» и РСДЮФШ (Нерюнгри).

Островные футболисты начали турнир с победы над «Лучом-Энергией» (2:1). У соперника два гола забил Никита Бойко: один в ворота «Сахалина-2003», один – в свои. А в составе островной команды отличился Родион Бозоров.

Затем последовала ничья со «СКА-Хабаровск» (1:1). В составе «Сахалина-2003» гол на счету Максима Чуфарова, а у хабаровчан отличился Павел Губкин.

В следующей игре сахалинцы довольно неожиданно потеряли очки, сыграв вничью – 0:0 – с РСДЮФШ.

В своем заключительном матче ОГАУ «ФК «Сахалин» разгромил «Перспективу» (Уссурийск), забив в ворота хозяев поля 10 безответных мячей. Четыре гола в активе Владислава Губко, три – Павла Позднякова, по одному – Шахзода Хамраева и Сергея Федорова. Один гол в свои ворота забил Кирилл Ковтун.

Волею жребия, островитяне завершили турнир раньше своих непосредственных конкурентов. В последнем матче первого круга встречались «СКА-Хабаровск» и «Луч-Энергия». Победитель этой игры выходил на первое место, а ничья оставляла на верхней строчке турнирной таблицы «Сахалин-2003».

В итоге победу праздновал «Луч-Энергия», который ушел на перерыв между кругами в ранге лидера.

Промежуточные итоги:

«Луч-Энергия» - 9 очков. ОГАУ «ФК «Сахалин» - 8. «СКА-Хабаровск» - 7. РСДЮФШ – 4. «Перспектива» - 0.

Островная команда в первом круге стала самой результативной. В ее активе 13 забитых мячей. Самый результативный – Владислав Губко (4 гола). На счету Павла Позднякова 3 гола, Родиона Бозорова, Максима Чуфарова, Сергея Федорова и Шахзода Хамраева – по 1. Еще два гола забили в свои ворота соперники.

Добавим, что второй круг соревнований пройдет в сентябре в Хабаровске.