«Сахалин-2003» завершил первый круг зонального этапа всероссийских соревнований на втором месте
В Уссурийске завершился первый круг зонального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди команд спортшкол 2003 года рождения. На поле стадиона «Локомотив» отношения выясняли пять команд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Хозяев поля представляла «Перспектива». В гости к ней приехали «Луч-Энергия» (Владивосток), «СКА-Хабаровск», ОГАУ «ФК «Сахалин» и РСДЮФШ (Нерюнгри).
Островные футболисты начали турнир с победы над «Лучом-Энергией» (2:1). У соперника два гола забил Никита Бойко: один в ворота «Сахалина-2003», один – в свои. А в составе островной команды отличился Родион Бозоров.
Затем последовала ничья со «СКА-Хабаровск» (1:1). В составе «Сахалина-2003» гол на счету Максима Чуфарова, а у хабаровчан отличился Павел Губкин.
В следующей игре сахалинцы довольно неожиданно потеряли очки, сыграв вничью – 0:0 – с РСДЮФШ.
В своем заключительном матче ОГАУ «ФК «Сахалин» разгромил «Перспективу» (Уссурийск), забив в ворота хозяев поля 10 безответных мячей. Четыре гола в активе Владислава Губко, три – Павла Позднякова, по одному – Шахзода Хамраева и Сергея Федорова. Один гол в свои ворота забил Кирилл Ковтун.
Волею жребия, островитяне завершили турнир раньше своих непосредственных конкурентов. В последнем матче первого круга встречались «СКА-Хабаровск» и «Луч-Энергия». Победитель этой игры выходил на первое место, а ничья оставляла на верхней строчке турнирной таблицы «Сахалин-2003».
В итоге победу праздновал «Луч-Энергия», который ушел на перерыв между кругами в ранге лидера.
Промежуточные итоги:
- «Луч-Энергия» - 9 очков.
- ОГАУ «ФК «Сахалин» - 8.
- «СКА-Хабаровск» - 7.
- РСДЮФШ – 4.
- «Перспектива» - 0.
Островная команда в первом круге стала самой результативной. В ее активе 13 забитых мячей. Самый результативный – Владислав Губко (4 гола). На счету Павла Позднякова 3 гола, Родиона Бозорова, Максима Чуфарова, Сергея Федорова и Шахзода Хамраева – по 1. Еще два гола забили в свои ворота соперники.
Добавим, что второй круг соревнований пройдет в сентябре в Хабаровске.
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