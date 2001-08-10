В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
С помощью объекта, который возводится на средства островных предпринимателей, Сахалин сможет принимать соревнования всероссийского уровня. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.
В сентябре универсальный спортивный зал на территории лагеря «Восток» распахнет свои двери для сахалинцев. Масштаб строения можно оценить уже сегодня. Площадь главного зала, который предназначен для соревнований и для тренировок по волейболу, баскетболу и мини-футболу, - 2 тысячи квадратных метров. Здесь уже выполнены работы по монтажу освещения и вентиляции, нанесена разметка.
- Наша гордость - паркет, изготовленный из канадского клена, аналогов ему на Сахалине нет, - рассказал генеральный директор СТК «Восток» Павел Пашов. – Это самое лучшее и современное покрытие, отвечающее всем международным стандартам. Кстати, помещение зала универсальное, оно будет использоваться не только для занятий спортом, но и для проведения различных массовых мероприятий, форумов и фестивалей.
Поэтому перед культурными мероприятиями паркет для защиты от механических воздействий будут накрывать специальным материалом. Еще одна особенность объекта – передвижные телескопические трибуны на 1000 зрителей.
Открытие зала позволит возродить на Сахалине такой вид спорта, как большой баскетбол. Вскоре в островном регионе вновь появится профессиональная баскетбольная команда «Восток-65», которая будет играть в чемпионате России – Суперлиге-1.
Новый объект возводится на территории спортивно-туристического комплекса «Восток» в Южно-Сахалинске, который включает в себя жилые корпуса для спортсменов, столовую, рекреационную зону, медпункт, банный комплекс и открытые спортивные площадки. Подобных сооружений нет во всем Дальневосточном федеральном округе. Комплекс «Восток» в августе этого года будет задействован во время проведения VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). А зимой 2019 года он станет одним из объектов первых зимних Международных игр «Дети Азии».
- «Восток» - социальный проект сахалинских рыбопромышленников, - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» и основной инвестор Александр Кан. – Общий объем вложений - 2 миллиарда рублей. Окупить затраты не удастся, да мы и не ставили перед собой такую цель. На наших сглазах происходит уникальная история: социально ответственный бизнес вкладывает свои средства в проект, ориентированный на людей, которые являются главным капиталом Сахалинской области. Сейчас лагерь начал работать, к нам поступают предложения о проведении соревнований, организации тренировок островной молодежи, и мы понимаем, что наше начинание оказалось востребованным.
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