Жители Холмска предложили идеи по благоустройству
Инициативная группа жильцов дома №76 по улице Советской, пришли на очередную встречу с главой и специалистами администрации Холмского городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в холмской администрации.
На собрание также были приглашены проектировщики «Службы единого заказчика» и руководители управляющих компаний.
Жильцы дома пришли с конкретными предложениями по обустройству своей придомовой территории, которые необходимо внести в первоначальный проект. В частности, людей интересует организация достаточного количества парковочных мест. По итогам обсуждения было решено 13 июля провести встречу инициативной группы с проектировщиками на месте, с чётким обозначением всех необходимых элементов благоустройства двора, которые ещё можно внести в проект.
Что касается озвученных на предыдущей встрече проблем с качеством работы управляющей компании, в первую очередь – с обслуживанием лифтового хозяйства, то решение их может быть найдено после калькуляции и обсуждения услуг альтернативной компании.
Кроме того, достигнута договорённость о взаимодействии инициативной группы с администрацией и «Службой единого заказчика» во время ремонта кровли дома: жильцы будут участвовать в оценке качества выполняемых работ.
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