Углегорские госавтоинспекторы призвали водителей к «трезвой езде»
В целях профилактики нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Углегорскому городскому округу провели профилактическую акцию «Трезвый водитель». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Акция проходила вблизи городской площади Углегорска. Место проведения было выбрано не случайно, так как данный участок дороги является наиболее оживленным в городе, что позволило привлечь внимание широкого круга автомобилистов.
В ходе мероприятия, госавтоинспекторы приводили участникам акции статистические данные дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии опьянения. Напомнили о том, что управление транспортом в «нетрезвом» состоянии недопустимо, ведь беспечность водителя может обернуться непоправимыми последствиями для каждого участника дорожного движения. Также, сотрудники ГИБДД разъяснили меры административной и уголовной ответственности за данное правонарушение.
Каждому автолюбителю были вручены пропагандистские листовки с призывами к здоровому образу жизни и памятки для водителей.
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