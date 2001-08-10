Сотрудники ГИБДД в селе Стародубское провели акцию
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по ГО «Долинский», совместно с детьми школы села Стародубское вблизи образовательного учреждения провели акцию «Сохрани самое дорогое!».
В ходе мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции проводили с водителями профилактические беседы, призывали использовать ремни безопасности и, в обязательном порядке, соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Школьники вручали водителям воздушные шары, памятки и желали безопасных дорог.
Затем, инспектор по пропаганде БДД провела с детьми, отдыхающими в лагере дневного пребывания, профилактическую беседу, в ходе которой были затронуты основные проблемные вопросы, такие как правила поведения, на улице, во дворе жилых домов, использование световозвращающих элементов, а также безопасное управление велосипедом. Участники разбирали различные дорожные ситуации, объясняя друг другу, как следует вести себя в той или иной ситуации.
В заключение, участники мероприятия присоединились к Всероссийскому Интернет – марафону «Безопасная страна ЮИД», сделав на память о встрече фотографию и видеообращение с призывом «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!», которые разместили в социальных сетях, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД Росии по Сахалинской области.
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