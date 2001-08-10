В Южно-Сахалинске и Корсакове выявили пять дефектов в фасадах домов

В начале 2018 года в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области стали поступать жалобы жителей области на качество проведенного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» капитального ремонта фасадных систем многоквартирных домов в 2017 году.

В апреле текущего года министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области была создана комиссия по проверке поступивших обращений граждан на результаты проведенного НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» капитального ремонта многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с Краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Сахалинской области в 2017 году.

В течение мая комиссией министерства выборочно обследованы 37 многоквартирных домов на территории региона, в том числе многоквартирные дома указанные в обращениях граждан. По результатам проверки в 5 многоквартирных домах выявлены дефекты в установленной фасадной системе в муниципальных образованиях: Городской округ «Город Южно-Сахалинск», «Корсаковский городской округ».

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области дано поручение НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» о проведении экспертных исследований с привлечением экспертных организаций по установлению причин наличия дефектов в фасадной системе соответствующих многоквартирных домов (ошибки на стадии проектирования домов или нарушение технологии при производстве капитального ремонта). По первому дому Фондом капитального ремонта получено заключение экспертной организации. Производство остальных экспертиз по многоквартирным домам находится в стадии завершения.

Работа комиссии министерства по установлению причин наличия дефектов в фасадной системе многоквартирных домов продолжается, сообщили ТИА «Острова» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.