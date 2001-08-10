В Охе прошла развлекательная программа «Путешествие в страну дорожных знаков»

В детском саду №8 «Буратино» в Охе сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в проведении развлекательной программы под названием «Путешествие в страну дорожных знаков». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Воспитанники средних групп в игровой форме показали свои знания и умения ориентироваться на улице, обыграли различные дорожные ситуации, с которыми ежедневно приходится сталкиваться на дорогах города. Кроме того, дети рассказали стихи, исполнили песни о Правилах дорожного движения, объяснили сказочному персонажу - Коту и всем присутствующим о том, как расположены «глаза» у светофора, какое значение имеет их цвет и что может произойти, если не соблюдать дорожные знаки.

Такая совместная профилактическая работа по безопасности дорожного движения, проводимая воспитателями и сотрудниками ГИБДД поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием самых маленьких участников дорожного движения.