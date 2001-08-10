Новый руководитель Смирныховского района заручился поддержкой региональных властей
Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина и Егор Белобаба, который с 1 июля исполняет обязанности мэра, в ходе личной встречи обсудили ряд вопросов жизнеобеспечения муниципалитета, расположенного в центральной части Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Уроженец Невельска Егор Белобаба с 2011 по 2014 годы возглавлял муниципальное бюджетное учреждение «Анивское благоустройство». Трудился на должностях вице-мэра по вопросам жизнеобеспечения, руководителя управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Анивского городского округа, а также заместителя министра строительства Сахалинской области. Около трех месяцев назад назначен заместителем главы Смирныховского городского округа.
- Приступив к исполнению обязанностей мэра, обнаружил, что для решения многих важных для района вопросов требуется помощь со стороны руководства области, в первую очередь, финансовая, - сказал Егор Белобаба. – Например, подготовка к предстоящему отопительному сезону невозможна без погашения долгов за уголь. Сумма большая, 41,8 миллиона рублей.
Еще одна тема, которую затронул Егор Белобаба, - долги по налогам местной управляющей компании в сумме 5 миллионов рублей. Из-за них МУП не может должным образом исполнять свои обязанности по эксплуатации жилого фонда.
В последнее время в районе активно велось переселение из аварийного жилья. Граждане переехали в новые квартиры. Но 42 аварийных дома таки и не были снесены из-за отсутствия финансирования. И сегодня они представляют серьезную опасность.
Вера Щербина отметила, что региональные власти окажут поддержку руководству Смирныховского района в решении ключевых вопросов жизнеобеспечения граждан. Также глава правительства и новый руководитель района рассмотрели, каким образом муниципалитет может самостоятельно сократить непроизводительные расходы своего бюджета и увеличить доходы.
- Уверена, опыт руководящей работы поможет вам добиться улучшения социально-экономической обстановки, сделать жизнь в Смирныховском районе более комфортной, - сказала Вера Щербина, напутствуя исполняющего обязанности главы района.
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