В Томаринском районе планируют благоустроить дворы тринадцати домов

В среду 11 июля в Томаринском районе возобновилось благоустройство дворов в рамках областной программы капитального ремонта придомовых территорий. Начались строительные работы рядом с домом №40 по улице Садовой в Томари. В настоящее время здесь демонтируют старые бордюры и разрушенное бетонное покрытие, вместо которого уложат новый асфальт. Помимо этого подрядной организации предстоит облагородить клумбы, перенести площадку для сбора ТБО, привести в порядок парковочные места и сделать новую удобную лестницу с перилами на пути к центральной районной больнице. После этого работы продолжатся во дворе соседнего дома №43.

Как сообщили в районном комитете по управлению муниципальной собственностью, всего в этом году планируется заключить восемь контрактов на ремонт придомовых территорий, в рамках которых будут благоустроены дворы, прилегающие к 13 многоквартирным домам в трёх населённых пунктах городского округа. Помимо названных выше двух домов на улице Садовой в Томариреконструируют территорию перед домом №8 по улице Ломоносова. В Красногорске будут приведены в порядок дворы домов 40, 51, 62, 97, 99, 101, 103, 105, 107 на улице Карла Маркса. Ещё один двор отремонтируют в селе Черемшанка рядом с домом по адресу Мира, 13.

Всего планируется уложить 6,3 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия и 2,4 тысячи квадратных метров газона, установить 37 уличных светильников и обустроить 57 парковочных мест.

Источник: Администрация Холмского городского округа