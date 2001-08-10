База «Восток» объявляет день открытых дверей

14 июля с 11.00 у каждого желающего будет возможность посетить базу «Восток», поучаствовать в спортивных соревнованиях и своими руками увидеть, чем живет лагерь, сообщили ТИА «Острова» в региональном фонде «Родные острова».

Во время дня открытых дверей пройдут спортивные соревнования. Кубок «Востока» пройдет по нескольким видам спорта:

- Мини-турнир по футболу среди взрослых команд в формате 8х8.

- Федерация баскетбола приведет турнир по стритболу, в котором примут участие не только областные команды, но и лучшие команды из Владивостока. Ожидается участие самой титулованной стритбольной команды Дальнего Востока «ПСРЗ» в ее самом первом составе образца 2007 года. Почетными гостями турнира станут Алексей Голяхов и Даниил Соловьев — игроки баскетбольной сборной ПСК «Сахалин», выигравшей Суперлигу в 2016 году.

- На новой площадке по пляжному волейболу пройдёт турнир в парах среди мужских и женских команд.

- Площадка для воркаута объединит любителей данного направления в категории фристайл. Также в рамках площадки состоятся мастер-классы лучших команд Сахалинской области по воркауту PSW и S.W.O.N.

У гостей мероприятия будет возможность проверить свои силы в армрестлинге, перетягивании каната и жиме гири.

Спорт, музыка, свежий воздух и хорошее настроение объединит всех в субботний день.

«Восток» расположен на выезде из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова с левой стороны.