Углегорские автоинспекторы и дошкольники призвали водителей соблюдать ПДД

В целях привлечения внимания водителей к обеспечению безопасности детей на дороге в летний период, сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Углегорскому городскому округу совместно с воспитателями и воспитанниками детского сада 8 пгт. Шахтерска провели профилактическую акцию «Сохраним жизнь будущему». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В ходе мероприятия, дошкольники обратились к водителям с призывами быть внимательными при управлении транспортным средством, соблюдать скоростной режим и правила перевозки детей в салоне автомобиля. Воспитанники детского сада вручили автолюбителям пропагандистские листовки с лозунгом «Лучший подарок ребенку-жизнь».

Госавтоинспекторы проинформировали водителей о том, что дети не в полной мере осознают опасность при движении, и могут беззаботно переходить проезжую часть перед близко движущимся транспортом, устраивать подвижные игры вблизи проезжей части. В связи с чем, инспекторы ДПС порекомендовали автомобилистам проявлять особую бдительность при движении вблизи образовательных учреждений, спортивных и детских площадок, снижать скорость в местах возможного появления детей на проезжей части, быть готовым в любой момент остановить свое транспортное средство.

Все участники акции с пониманием отнеслись к призывам дошкольников и инспекторов ДПС, и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.