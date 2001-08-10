Площадка «Хлеб всему голова» заработает на ярмарке в Южно-Сахалинске

Ярмарочный сезон продолжается в Южно-Сахалинске. Особой популярностью среди горожан пользуется новая ежедневная торговая площадка, расположенная южнее Дома торговли. График работы: с 10.00 до 18.00. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С открытием новой торговой площадки у жителей и гостей Южно-Сахалинска появилась возможность перед покупкой определенного товара продегустировать его. На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции островных производителей. За время ее работы посетители уже продегустировали продукцию АО «Колос», АО «Мерси Агро Сахалин» и рыбопромышленных предприятий.

Завтра, 14 июля, сельскохозяйственная ярмарка будет посвящена хлебу и хлебобулочным изделиям. С 11.00 до 12.00 посетители смогут продегустировать продукцию АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат».

Тематические блоки сопровождаются выступлениями городских музыкальных коллективов, презентациями компаний, в ходе которых их сотрудники делятся с островитянами историей своего успеха.

21 июля в рамках проведения ярмарочной площадки состоится Чайный день. Полный график размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Он, возможно, будет корректироваться.

Также в Южно-Сахалинске на постоянной основе функционирует сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» (ул. Ленина, 254). Продукцию сахалинских товаропроизводителей можно приобрести по пятницам с 10.00 до 18.00 и субботам с 09.00 до 15.00.