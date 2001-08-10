Инвесторы из Якутии построят в Южно-Сахалинске частные автостоянки

Две частные многоуровневые парковки возведут в Южно-Сахалинске. Их строительство планируется начать в 2019 году. Инвестором выступит строительная компания из Якутска - ООО «Саха Паркинг». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

11 июля администрация Южно-Сахалинска подписала с якутским ООО «Саха Паркинг» два концессионных соглашения по строительству и дальнейшей эксплуатации многоуровневой стоянки автотранспортных средств. Данные объекты расположатся в спальных районах города: Мира, 55 (район Эдема) и Железнодорожная, 19 (район магазина «Снежинка»). Планируется, что каждый паркинг будет состоять из 3 этажей, один из которых подземный, на 50 машиномест.

Безусловно, в городе есть места, где подобные объекты более необходимы, но вопрос земельных отношений вносит свои корректировки. Поэтому пока определены 2 территории.

- Наша компания занимается строительством автостоянок с 2013 года. В родном Якутске мы возвели 4 многоуровневых механизированных объекта, объединив их в сеть. Это дает возможность местным жителям после заключения договора аренды пользоваться всеми парковками. Мы рады, что теперь появилась возможность реализовать свои проекты и на Сахалине. Изначально рассматривали возможность возвести в вашем городе тоже механизированные паркинги. Но, как и любой механизм, они требуют определенных эксплуатационных издержек в виде штата, который сможет обслуживать технику. Поэтому решили начать с небольших железобетонных парковок. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и возможность расширения сетевой модели паркингов, - рассказал генеральный директор ООО «Саха Паркинг» Евгений Григорьев.

Как отметил вице-мэр Александр Гринберг, в Южно-Сахалинске существует большая потребность в строительстве многоуровневых автомобильных стоянок. Один из главных плюсов данных объектов - компактность. Они занимают мало места, в то же время вмещая до полусотни машин, что позволит хотя бы частично разгрузить дороги от паркующихся на них автомобилей.

- Мы рады, что в областном центре данная сфера услуг все больше набирает обороты. Надеемся, что этот пилотный проект в дальнейшем заинтересует и сахалинских предпринимателей. Со стороны администрации вы получите зеленый свет, будем сотрудничать, - добавил Александр Гринберг.